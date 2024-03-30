У Вінницькому районі в ДТП загинув водій трицикла (фото)

Аварія сталась 29 березня у Вінницькому районі близько 13.50 поблизу смт Стрижавка. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Renault з трициклом, 68-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

За попередньою інформацією слідства, 56-річний водій автомобіля Renault, житель Дніпропетровської області, допустив зіткнення з трициклом, під керуванням 68-річного мешканця м. Вінниця. Унаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Водій вантажівки освідуваний, він тверезий. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років позбавлення волі.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області