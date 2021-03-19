У Волновасі поліцейські вилучили гранату, яку знайшли діти

Небезпечний предмет був виявлений на спортивному майданчику біля житлового будинку. Гранату вилучено. На щастя, постраждалих немає. Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території на відсутність інших вибухових знахідок.

До чергової частини Волноваського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 70-річного місцевого мешканця, який розповів, що на стадіоні знаходиться предмет, схожий на гранату.

Чоловік пояснив, що про небезпечну знахідку йому повідомили діти, які були на спортивному майданчику.

На місце події негайно прибули поліцейські відділу реагування патрульної поліції Волновахи. До приїзду вибухотехників, правоохоронці взяли в оточення територію, перекрили рух автотранспорту.

Боєприпас було вилучено, загрозу нейтралізовано.

Наразі обмежено доступ до прилеглої території, де був виявлений боєприпас. Її буде перевірено на відсутність будь-яких інших вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські закликають громадян бути обережними при виявленні підозрілих предметів, зовні схожих на боєприпаси чи вибухові пристрої. Ні в якому разі не намагайтеся їх розібрати та не беріть у руки. Одразу повідомте про знахідку поліцію за номером 102. Запам’ятайте місце виявлення предмету та відійдіть на безпечну відстань.

Шановні батьки, розкажіть дітям про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Попередьте їх про небезпеку. Кілька хвилин, витрачених на розмову, можуть зберегти життя та здоров’я вашої малечі. Пам’ятайте, що краще попередити біду, ніж ліквідовувати її наслідки.

Волноваський районний відділ поліції Донецької області