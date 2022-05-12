Ювенальний прокурор довів у суді винуватість батька, який вчинив домашнє насильство стосовно дитини

Калинівський районний суд Вінницької області підтримав правову позицію ювенального прокурора Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури та визнав 23-річного чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України.

Прокурором доведено, що наприкінці грудня 2021 року батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно наніс своєму 3-місячному сину, який плакав, тілесні ушкодження, внаслідок чого дитина отримала закриту черепно-мозкову травму – струс головного мозку, множинні садна та забої голови й обличчя. Мотивом такого жорстокого вчинку було бажання чоловіка «заспокоїти» малолітню дитину.

Враховуючи, що обвинувачений раніше судимий, відбував покарання у місцях несвободи, має незняту та непогашену судимість, вчинив кримінальне правопорушення, пов’язане із домашнім насильством стосовно дитини, суд погодився із позицією прокурора про призначення обвинуваченому одного із найбільш суворого покарання, передбаченого санкцією статті КК України.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів судом чоловіка визнано винуватим, його засуджено до покарання у виді 5 місяців арешту.

На це час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури