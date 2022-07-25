У Виноградові затримали чоловіка, який наніс ножові поранення своєму сусідові

Співробітники відділення поліції у Виноградові розслідують замах на вбивство, де один сусід вдарив кілька разів ножем іншого. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 23 липня, після 22-ої години до поліції надійшло повідомлення про бійку у Виноградові. На місце події одразу ж виїхав наряд поліції, працівники якого встановили, що конфлікт трапився між двома сусідами.

Поліцейські з’ясували, що ввечері 50-річний чоловік прийшов до своїх сусідів та скаржився на шум на їхній території. Після цього він попросив 42-річного власника сусіднього житла відійти з ним поговорити. Під час з’ясування відносин старший кілька разів вдарив молодшого кухонним ножем. Потерпілого госпіталізували до реанімації Виноградівської лікарні у важкому стані.

Слідчі вилучили з місця події ніж та відправлять його для проведення експертизи. 50-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області