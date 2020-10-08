Поліцейського судитимуть за незаконне проникнення до житла та перевищення службових повноважень із застосуванням спецзасобів

До суду направлено обвинувальний акт відносно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Слідством встановлено, що 10 січня 2018 року поліцейський виїхав за викликом до села Велика Рішнівка стосовно проникнення до будинку громадянки та викрадення майна.

З метою перевірки вказаного інциденту, правоохоронець вирушив до чоловіка, якого жінка звинувачувала у вчиненні кримінального правопорушенні. Достовірно знаючи, що відповідні відомості не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досудове розслідування не розпочато, оперуповноважений незаконно проник на огороджене подвір’я та до помешкання з метою проведення обшуку.

Згодом, правоохоронець застосував до громадянина спеціальний засіб – резинову палку, яким безпідставно наніс удар по спині. Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження легкої та середньої тяжкості. Аби припинити відповідні дії зі сторони оперуповноваженого, чоловік написав розписку про зобов’язання та надав пояснення щодо обставин злочину.

Повернувшись до місця проживання, громадянин помер внаслідок ішемічної хвороби серця, перебіг якої ускладнила та сприяла її настанню спричинена травма грудної клітини.

Таким чином, поліцейський обвинувачується у порушенні недоторканності житла, тобто незаконному проникненні до житла та іншого володіння особи, незаконному проведенні в них огляду (обшуку), вчиненому службовою особою та перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 162 та ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Хмельницька обласна прокуратура, оперативний супровід – Хмельницьке управління ДВБ Нацполіції.

ДБР