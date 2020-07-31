У Єланецькому районі літнього чоловіка опікуни посадили на ланцюг

30 липня до Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області