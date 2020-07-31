У Єланецькому районі літнього чоловіка опікуни посадили на ланцюг

Опубликовано

30 липня до Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі.

На Кубани местный житель держал на цепи 10-летнего сына - МК

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Like

Метки:

Читайте также: