У «ЄС» назвали нічні обшуки у нардепа Алєксєєва «тиском на партію»

“Європейська солідарність” прокоментувала обшуки у народного депутата Сергія Алєксєєва. В партії дії правоохоронців вважають “спрямованою провокацією і тиском на представників політсили”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служб у партії.

“Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші”, – зазначили в партії.

“ЄС” розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

“Нагадаємо, до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів нашої команди, спроби тиску на родини і залякування. Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади – Трубіцину, Сенниченку та іншим”, – додала в партії.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру народному депутату Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

Сергій Алєксєєв – народний депутат України XVIII (від Блоку Петра Порошенка) та IX (від Євросолідарності) скликань; голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності.