Припинено діяльність організованої групи, яка виготовляла фальшиві документи

Зловмисники виготовляли та збували документи: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, дипломи про освіту, свідоцтва про шлюб, народження та смерть. Оперативники ДВБ та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили їх незаконну діяльність, а головним фігурантам оголосили про підозру.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГСУ Нацполіції на протиправній діяльності викрили групу осіб, яка на замовлення виготовляла фальшиві документи державних органів. Правоохоронці з’ясували, що серед учасників групи є двоє колишніх міліціонерів.

Встановлено, що мешканці Києва, Київщини та Хмельниччини налагодили виготовлення фальшивих документів, у тому числі і з голографічними елементами та гербовими печатками, що видаються органами виконавчої влади. Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення різних органів державної влади та силових структур, дипломи про освіту, свідоцтва про шлюб, народження та смерть.

Клієнтів злочинна група підшукувала через мережу Інтернет, працювали лише за повною передплатою. Після виконання «замовлення» спільники відправляли фальшиві документи поштовими відправленнями, а отриманий прибуток ділили між собою.

За матеріалами внутрішньої безпеки слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські зібрали доказову базу злочинної діяльності групи, а факт підробки засвідчила експертиза документів, які виготовили і продали зловмисники.

Правоохоронці провели у фігурантів 18 санкціонованих обшуків, а відтак вилучили підроблені документи, гроші, штампи і печатки, мобільні телефони, чорнові записи.

Наразі трьом спільникам уже повідомлено про підозру. Слідчі поліції готуються вручити підозри й іншим фігурантам. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України