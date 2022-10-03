На кордоні затримали українку з паспортом РФ, що прямувала до Польщі з сотнями тисяч доларів та євро
У письмових поясненнях затримана вказала, що вивозила кошти для особистих потреб.
Нині інспектори пункту пропуску “Рава-Руська – Гребенне” разом із прикордонниками затримали українку, яка намагалася перевезти через кордон чимало валюти.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
48-річна мешканка Донецької області їхала рейсовим автобусом “Енергодар – Варшава” до Польщі.
“Під час проходження митного контролю жінка не надала працівнику митниці належно оформленої декларації та дозвільних документів на переміщення валютних цінностей. У письмових поясненнях вона вказала, що переміщувала 170 тис. євро і 153 тис. доларів США для особистих потреб. Окрім грошей, у неї виявили паспорт громадянки Російської Федерації”, – розповіли митники.
В ДМС зазначили, що перевезення незадекларованих коштів є порушенням митних правил, зокрема ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування).
У митній службі додали, що за це передбачено штраф у розмірі 20% від суми, яка перевищує дозволену для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом Нацбанку на день вчинення порушення митних правил. // LB.uaTweet