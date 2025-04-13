У забудовника відібрали землю в Києві, яку він захопив за «туалетною схемою»

Господарський суд міста Києва зобов’язав ТОВ “Апартбудгруп” повернути Київраді земельну ділянку загальною площею 0,15 га у Печерському районі столиці.

Про це свідчить рішення суду від 26 березня.

У Судовому реєстрі прихована адреса ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:115:0007. Водночас, згідно з рішенням Київради, мова йде про вул. Катерини Білокур 3-Д. Про захоплення землі за цією адресою писав і активіст Дмитро Перов.

У липні 2022 року нотаріус Дар’я Вербовська зареєструвала громадську будівлю площею 193 кв м на особу, чиє ім’я також приховане в реєстрі. Особа в подальшому передала цей нежитловий будинок до статутного капіталу “Апартбудгруп”.

У вересні 2023 року нотаріус Олег Бойко зареєстрував приміщення за забудовником. А у серпні 2024 року Київрадапередала в оренду землю0,15 га для обслуговування цієї громадської будівліі затвердила технічну документацію щодо інвентаризації земель ТОВ”Апартбудгруп” для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Як встановив суд, будівля на 193 кв м збудована у 1964 році. А особа, на яку зареєстрували громадську будівлю, народилася пізніше. Відповідно не могла її побудувати.

Крім того, нотаріус Вербовська зареєструвала будівлю за відсутності обов’язкових і необхідних документів. Відтак, приміщення не могло бути зареєстроване. Тобто будівля не набула ознак нерухомого майна.

Крім того, з’ясувалося, що ділянка на 0,15 га знаходиться в зоні регулювання забудови пам’ятки ландшафту і історії місцевого значення “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра”, в зоні регулювання забудови ІІ категорії пам’ятки садово-паркової архітектури та унікальних зелених масивів на території міста Києва місцевого значення; заповідних лісопарків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення. Відповідно, будівництво на ній є порушенням законодавства.

Також суд визнав технічне приміщення объектом самочинного будівництва, зокрема, через те, що воно існує незаконно, компетентні органи будь-яких дозвільних документів на будівництво за цією адресою не видавали, в експлуатацію будинок не приймався.

В результаті суддя О.В. Чинчин призначив:

скасувати держреєстрацію нотаріусом Бойком права власності на будівлю за ТОВ “Апартбудгруп”,

повернути ділянку Київраді, привівши її у придатний для використання стан шляхом знесення самочинно збудованої нежитлової будівлі площею 193 кв м,

скасувати держреєстрацію у Державному земельному кадастрі земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:82:115:0007.

Раніше активіст Дмитро Перов зазначав, щоархітектурний ансамбль в перетині вулиць Бастіонної, Білокур, Бойчука є цінним зразком повоєнної забудови. Будівлі кварталу в своєму оздобленні мають етно-національні мотиви. Зокрема, декор будівель має риси українського козацького бароко. Автор проекту – відомий український архітектор, творець ансамблю вул. Хрещатик Анатолій Добровольський.

Засновниками столичного “Апартбудгруп” є Олександр Лукашенко з Умані, та киянин Олексій Грибенюк. Фірма була створена у вересні 2023 року.

“Туалетні схеми” дозволяють виділяти великі земельні ділянки в Києві під невеликі об’єкти нерухомості. Площа земель значно перевищує розмір будівель.

Нагадаємо:

НАБУ і САП заявили, що в результаті масштабної операції “Чисте місто” зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради Комарницький, який пізніше втік до Австрії. // Економічна правда