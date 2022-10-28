У Запоріжжі 57-річний чоловік убив сина

Місцевий житель тривалий час зловживав алкогольними напоями та вчиняв сварки з близькими родичами. У результаті чергового конфлікту отримав несумісне з життям ножове поранення від власного батька. Винного у скоєнні вбивства затримали на місці події.

27 жовтня близько 21:30 до відділення поліції № 3 Запорізького районного управління надійшло повідомлення, що в приватному будинку на території Шевченківського району міста чоловік отримав ножове поранення в ділянку серця.

На місці події було виявлено тіло 33-річного мешканця будинку, який проживав з батьками. Cлідчо-оперативна група та фахівці криміналістичної лабораторії зібрали необхідну інформацію, а також речові докази скоєння тяжкого злочину.

Особою, причетною до вбивства, виявився батько загиблого – 57-річний пенсіонер.

За попередньою інформацією, зібраною поліцейськими в рамках першочергових слідчих дій, молодик протягом останніх двох років майже щодня вживав алкогольні напої. В день своєї смерті він також був у стані сп’яніння та розпочав сварку. Конфлікт завершився ножовим пораненням, яке йому наніс власний батько. Прибувши на місце події, медичні працівники швидкої допомоги констатували смерть чоловіка.

За фактом злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Фігуранта затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури. Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області