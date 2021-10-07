У Запоріжжі аферисти «продавали» електронну чергу до сервісного центру

Мешканка Запоріжжя організувала схему задля незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, які бажали скористатися послугами Територіального сервісного центру (ТСЦ) МВС України. Зловмисниця видавала себе за співробітницю державної установи, завдаючи їй репутаційних втрат.

Працівники Територіального сервісного центру МВС України у місті Запоріжжя звернулися до правоохоронців зі скаргою на осіб, які у тому ж приміщенні орендували частину крила поверху.

Особи, видаючи себе за представників сервісного центру, вводили в оману клієнтів відомчої установи. Зокрема зловмисники, так звані бігунки, забирали талони з терміналу електронної черги, чим штучно створювали проблеми для оперативного потрапляння осіб до кабінетів ТСЦ. А бажаючим вирішити питання у спрощеному варіанті пропонували скористатися послугами «окремого» співробітника.

48-річна жінка у сусідньому кабінеті запевняла клієнтів, що сервісний центр переповнений зверненнями громадян, черги можуть затягнутися на тривалий час, але при наданні певної плати для зацікавлених працівників ТСЦ, є експрес-варіант.

Для переконливості у належності до державної установи, спільники навіть декорували орендовану ними частину приміщення у ті ж кольори, що і ТСЦ, та розвісили тематичну рекламну інформацію. Крім того, на проплату зазначеної суми клієнтові видавали квитанцію до банку, аби все виглядало офіційно.

В рамках захисту системи працівники Запорізького управління ДВБ НПУ та поліції Запоріжжя задокументували одержання викритою фігуранткою грошових коштів, які вона обіцяла передати службовим особам ТСЦ. У кабінетах викритої фейкової компанії поліцейські, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Запоріжжя, провели санкціоновані обшуки та вилучили чорнові записи і готівку у різній валюті на загальну суму понад 53 000 гривень.

На теперішній час слідчі Запорізького районного управління поліції готують 48-річній фігурантці вручення підозри за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності спільників аферистки.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України