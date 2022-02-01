У Запоріжжі батьки продали дитину, щоб купити будинок

У Запоріжжі судили батька, який разом з дружиною продав їхню спільну дитину. Батьки в Інтернеті знайшли жінку, якій за 7 тисяч доларів хотіли віддати немовля.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, повідомляє ТСН.

За даними суду, батьки у квітні 2017 року вирішили продати своє тоді ще ненароджене немовля. Для цього вони знайшли в соціальних мережах жінку, яка хотіла всиновити дитину та запропонували їй купити у них немовля. За дитину батьки просили 7 тисяч доларів. Для цього пара приїхала з Києва до Запоріжжя, де мати народила дитину та отримавши гроші, передала новонароджену жінці з соцмереж, проте правоохоронці припинили ці дії.

На суді підозрюваний розповів, що він нібито переконував дружину залишити дитину. Проте жінка заявила, що нібито “немовля може мати інший колір шкіри” та переконала його віддати немовля. Чоловік стверджував, що про продаж дитини він дізнався за тиждень до пологів. Кошти подружжя планувало витратити на покращення житлових умов.

Жінка, яка погодилась “купити” немовля розповіла, що вона через соціальні мережі познайомилась з підозрюваним та його дружиною. Під час розмови мати немовляти пояснила їй, що вона готова продати дитину за 7 тисяч доларів, оскільки подружжя хоче купити будинок. Тоді жінка звернулась до поліції із заявою про злочин. Поліція затримала біологічних батьків немовляти після того, як заявниця передала підозрюваним гроші.

На суді акушер лікарні в Запоріжжі, який приймав пологи розповів, що до медиків звернулась вагітна дівчина. Вона розповіла, що родом з Києва, проте приїхала до подруги. У жінки народилась здорова дівчинка.

Суд визнав батька немовляти винним за ч. 3 ст. 149 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на три роки іспитового. Щодо його дружини, то суд розглядав справу під час іншого засідання. // Діло