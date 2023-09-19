До 14 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітнім хлопчиком

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дарницької окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок мешканцю Полтавщини за обвинуваченням у розбещенні та зґвалтуванні малолітнього, зберіганні дитячої порнографії та примушуванні малолітнього до участі в її створенні (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).



Прокурором доведено, що зловмисник, відвідуючи родичів малолітнього хлопчика, часто залишався доглядати за ним. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік упродовж декількох років розбещував та ґвалтував малолітнього.

На момент початку вчинення протиправних дій хлопчику було 6 років.

Вказані неправомірні дії обвинувачений фіксував на мобільний телефон, примушуючи малолітнього до участі в створенні фото і відео порнографічного характеру, які в подальшому зберігав.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

Однак, за сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 14 років позбавлення волі.

Також вироком суду обвинуваченого позбавлено права займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням дітей, їх вихованням та проведенням дозвілля, та обіймати посади пов’язані з роботою з особами до 18 років на строк 3 роки.

Відомості про зловмисника будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Дарницьким управлінням поліції ГУНП у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури