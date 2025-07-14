У Запоріжжі чоловіка взято під варту за систематичне домашнє насильство щодо 89-річної матері

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя довели перед судом необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запоріжанина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 89-річної матері.

За даними слідства, 52-річний чоловік, попри неодноразове притягнення до адміністративної відповідальності, продовжував психологічне насильство щодо матері, з якою проживає разом. Зловживаючи алкоголем, він ображав літню жінку нецензурними словами, залякував, погрожував фізичною розправою, принижував, інколи кидав у неї побутові предмети.

Під психологічним тиском потерпіла змушена була щоденно виконувати вказівки сина, обслуговувати його побутові потреби, від страху ночувати в тамбурі. За висновками експерта дії підозрюваного спричинили у літньої жінки тривалі психологічні страждання та порушили здатність до самостійного функціонування.

За ініціативи прокурорів до суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено.

Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 126-1 КК України – умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура