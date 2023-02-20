У Запоріжжі дезертир отримав 3 роки ув’язнення

Заводський райсуд міста Запоріжжя визнав чоловіка винним у дезертирстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 лютого.

7 березня 2022 наказом командира військової частини солдата було призначено на посаду стрільця, а в червні — кулеметником відділення снайперів зенітного кулеметного відділення зенітно ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. 24 червня обвинувачений самовільно залишив місце служби. 17 жовтня минулого року його затримали.

У судовому засіданні чоловік вину визнав і пояснив, що добровільно пішов у територіальну оборону, а через два тижні зборів і навчання його відправили на бойові позиції. З 7 березня по 7 травня він був на передовій, хоча цього не очікував, коли записувався до ТРО. Було дуже важко, в тому числі, морально. 24 або 25 травня він відпросився до дому на три дня, але без документального оформлення, тому ці слова ніхто не підтвердить. Повернувшись до дому, став зловживати спиртним і через три дні не повернувся до частини. Пив два тижні. Одного разу до нього приїхав знайомий співслужбовець і вони разом також випили. Наступного дня обвинувачений нібито виявив, що зникли його паспорт, військовий квиток і банківські картки з телефоном. Тому вирішив, що повернеться до частини, коли зробить документи. Паспорт обіцяли виготовити за 2 місяці, а щоб відновити військовий квиток потрібно було звернутися до військової частини. 23 вересня до нього начебто приїздив слідчий із ДБР, якому він все пояснив, і сказав, щоб він зробив документи та повернувся в частину. Йому давали зобов’язання зʼявитися до слідчого, але не вказували число. Майже через місяць його затримали, після того, як напередодні видали паспорт.

За такі дії обвинуваченому загрожувало від 5 до 12 років увʼязнення (ч. 4 ст. 408 ККУ). Але враховуючи дані про особу і обставини скоєння злочину, позицію обвинуваченого, який вину визнав і щиро розкаявся, суд призначив більш мʼяке покарання — 3 роки позбавлення волі.