У Запоріжжі поліцейські приїхали на виклик про домашнє насилля, а знайшли наркотики та зброю

У Запоріжжі патрульна поліція виїхала на виклик про сімейний конфлікт. Однак прибувши на місце з’ясувалося, що конфлікт вже вичерпано. Проте у господаря будинку знайшли інші заборонені речі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Жінка, яка звернулась до правоохоронців дозволила патрульним зайти в приміщення. У будинку знаходилося троє неповнолітніх дітей, які розповіли патрульним, що у їх вітчима є зброя.

У кімнаті поліцейські виявили два пістолети та наркотики. Співмешканець жінки пояснив, що все це належить саме йому. Крім того, з’ясувалося, що у дворі будинку чоловік вирощував коноплю.

Для подальшого з’ясування обставин на місце була викликана слідчо-оперативна група. Все виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. // Факти Запоріжжя