у запоріжжі поліцейські припинили роботу шахрайського call-центру

Аферисти видавали себе за працівників іноземної волонтерської організації. У телефонних розмовах вони виманювали грошові пожертви нібито на користь переселенців. Щомісяця «ділки» отримували до 650 тисяч гривень неправомірного заробітку.

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі відділу № 4 Запорізького райуправління поліції процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури встановили, що троє запоріжан організували шахрайський call-центр. Вони орендували в обласному центрі приміщення, облаштували його необхідною оргтехнікою, найняли та навчили штат із 25 співробітників.

Телефонні шахраї під виглядом благодійників за допомогою спеціальних комп’ютерних програм виманювали та привласнювали грошові кошти довірливих людей. Жертвами аферистів ставали не тільки громадяни України, але й інших країн.

22 березня під час санкціонованого обшуку в приміщенні, де функціонував call-центр, правоохоронці виявили більше 20 робочих місць операторів.

У результаті обшукових заходів поліцейські вилучили різноманітну комп’ютерну техніку – монітори, системні блоки, навушники, а також мобільні телефони, банківські картки та велику кількість друкованої злочинної «документації». В цей час у приміщенні перебувало понад 20 працівників.

Все вилучене направлено на експертизу, а правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо: На Запоріжжі з початку року поліцейські відкрили 525 кримінальних проваджень за фактами шахрайств

Відділ комунікації поліції Запорізької області