У Запоріжжі поліцейські припинили роботу шахрайського call-центру

Аферисти видавали себе за працівників іноземної волонтерської організації. У телефонних розмовах вони виманювали грошові пожертви нібито на користь переселенців. Щомісяця «ділки» отримували до 650 тисяч гривень неправомірного заробітку.

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі відділу № 4 Запорізького райуправління поліції процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури встановили, що троє запоріжан організували шахрайський call-центр. Вони орендували в обласному центрі приміщення, облаштували його необхідною оргтехнікою, найняли та навчили штат із 25 співробітників.

у запоріжжі поліцейські припинили роботу шахрайського call-центру

Телефонні шахраї під виглядом благодійників за допомогою спеціальних комп’ютерних програм виманювали та привласнювали грошові кошти довірливих людей. Жертвами аферистів ставали не тільки громадяни України, але й інших країн.

22 березня під час санкціонованого обшуку в приміщенні, де функціонував call-центр, правоохоронці виявили більше 20 робочих місць операторів.

У результаті обшукових заходів поліцейські вилучили різноманітну комп’ютерну техніку – монітори, системні блоки, навушники, а також мобільні телефони, банківські картки та велику кількість друкованої злочинної «документації». В цей час у приміщенні перебувало понад 20 працівників.

Все вилучене направлено на експертизу, а правоохоронці вживають заходів для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо: На Запоріжжі з початку року поліцейські відкрили 525 кримінальних проваджень за фактами шахрайств

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Like

Tags:

You may also like...