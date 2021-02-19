У Запоріжжі припинено діяльність шахрайського колл-центру з місячним оборотом у 2 мільйони гривень

Представляючись працівниками банку, зловмисники випитували у постраждалих їхні реквізити та надалі привласнювали кошти. Частину отриманих коштів зловмисники конвертували у біткоіни.

Викрили шахрайську «схему» із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність «Call-centre» оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури.

За даними слідства, організувала діяльність центру 28-річна мешканка Запоріжжя. Його працівники, представляючись співробітниками служби безпеки банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Допомагали жінці вести «бізнес» троє місцевих мешканців. У кожного була своя зона відповідальності: підбір, інструктаж та контроль персоналу, звіт організаторці про суму грошових коштів, отриманих внаслідок оборудок, нагляд за функціонуванням програмного забезпечення. Загалом штат співробітників налічував близько 100 осіб.

Отримані гроші зловмисники переводили на електронні гаманці, на картки власні або підконтрольних осіб, які надалі виводили через конвертаційний центр. Крім того, частину коштів конвертували у біткоіни.

Шахрайській «бізнес» щомісяця приносив організаторці до 2-х мільйонів гривень, які вона відповідно до функціоналу розподіляли між всіма учасниками.

18 лютого поліцейські за силової підтримки КОРД провели 14 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів та в приміщенні «Call-centre». Вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, зброю та гроші.

На підставі отриманих в ході досудового розслідування доказів організаторці та двом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Після проведення певного комплексу процесуальних заходів правова оцінка буде надана іншим особам, причетних до шахрайської «схеми».

За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України