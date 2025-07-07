У Запоріжжі судитимуть двох агентів російських спецслужб

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Запоріжжя, які стали учасниками агентурної мережі спецслужб рф та виконували їхні завдання в інтересах країни-агресора.



Їм інкримінують вчинення державної зради, незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1, ч. 2 ст. 263 КК України).

За даними слідства, з квітня 2025 року чоловіки, діючи за попередньою змовою, пішли на співпрацю зі спецслужбами рф та брали участь у підривній діяльності проти України. Вони систематично отримували від так званого «куратора» завдання, за виконання яких їм надходила грошова винагорода.

Підозрювані передавали ворогу інформацію про розташування, маршрути пересування, тип і кількість військової техніки ЗСУ на території Запоріжжя, а також вели спостереження за будівлею одного з територіальних підрозділів органу військового управління та його особовим складом.

Крім того, з метою дестабілізації ситуації на заході країни, вони вирушили до Ужгорода, де здійснили підпал релейної шафи Укрзалізниці, прагнучи залякати місцеве населення та порушити громадську безпеку.

Окремим завданням було виготовлення саморобного вибухового пристрою і зберігання його до подальших вказівок. Проте завдяки своєчасному викриттю правоохоронцями підозрювані не встигли його застосувати.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура