Викрито пару наркоторговців, які збували метадон у Києві

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік та жінка збували наркотичний засіб метадон шляхом здійснення «закладок». Встановлено, що у такий спосіб зловмисники щодня збували від 10 г до 50 г наркотичних засобів.

Вартість за 1 г метадону коливалася від 1600 до 2000 грн.

Оплата за «товар» здійснювалася шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки зловмисників, у тому числі на рахунки у банках Російської Федерації.

З метою документування злочинної діяльності осіб правоохоронцями проведено три етапи оперативних закупок наркотичного засобу, за результатами яких чоловіка та жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході проведених обшуків за місцем проживання затриманих вилучено понад 40 згортків з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб метадон.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття злочинної діяльності проводилось за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва, співробітниками ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві спільно зі слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура