У Запоріжжі судитимуть експравоохоронця, який застрелив колегу та намагався приховати злочин

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство або нещасний випадок.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і разом орендували квартиру в Запоріжжі після вимушеного переїзду з Пологівського району через війну.

16 лютого 2025 року між ними стався конфлікт, один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї. Лише ввечері того ж дня підозрюваний зателефонував на лінію «102» і повідомив про смерть, заявивши, що людина застрелилася.

Насправді після вбивства чоловік зробив усе можливе, аби приховати злочин. Він взяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло намагався приховати, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство.

Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного.

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали його на місці. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі чоловіка звільнено з правоохоронного органу.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань