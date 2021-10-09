У Запоріжжі викрили мережу порностудій

Трансляції велися цілодобово.



Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Зазначається, що адміністраторками кількох студій були дві місцеві жительки 23 і 26 років. Дівчата організували роботу моделей.

Всього в мережі порностудій працювали понад 10 дівчат. Трансляції велися цілодобово, для цього роботу організували в чотири зміни.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігуранток. Під час обшуків вилучили комп’ютери, роутери, веб-камери, телефони, секс-іграшки. Все це відправили на експертизу, після якої остаточно визначать правову кваліфікацію. // Діло