У Запоріжжі викрили мережу порностудій
Трансляції велися цілодобово.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
Зазначається, що адміністраторками кількох студій були дві місцеві жительки 23 і 26 років. Дівчата організували роботу моделей.
Всього в мережі порностудій працювали понад 10 дівчат. Трансляції велися цілодобово, для цього роботу організували в чотири зміни.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігуранток. Під час обшуків вилучили комп’ютери, роутери, веб-камери, телефони, секс-іграшки. Все це відправили на експертизу, після якої остаточно визначать правову кваліфікацію. // ДілоTweet