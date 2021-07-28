Викрито схему заволодіння зерном Держрезерву на ₴12 млн.

27 липня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили трьом особам про підозру в реалізації корупційної схеми з заволодіння 1,56 тис. тонн зерна на більш ніж 12 млн грн.

Йдеться про:

в.о. генерального директора ДП «Хлібна база №76» (перебуває в управлінні «Держрезерву»);

директора ТОВ — близького родича в.о. генерального директора ДП;

фізичну особу — організатора схеми.

Всім задіяним особам інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідство встановило, що восени 2020 року підозрювані почали реалізацію схеми із заволодіння зерном Державного резерву, що перебувало на відповідальному зберіганні в ДП «Хлібна база №76».

Спочатку учасники схеми створили видимість передачі приватним ТОВ 1,56 тис. зерна на відповідальне зберігання до ДП. Насправді ж, як встановило слідство, ніякого збіжжя ТОВ на склади ДП не завозило.

У подальшому, на виконання відповідного договору, учасники схеми планували почати відвантажувати зерно з Держрезерву під виглядом повернення майна ТОВ. Щоб частково приховати реальну нестачу державного зерна в результаті таких дій, близько 700 тон підозрювані планували списати як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям.

У травні 2021 року учасники схеми почали вивезення з ДП «Хлібна база №76» зерна Держрезерву. Однак детективи Національного бюро стали на заваді їхнім планам, чим запобігли розкраданню державного майна на понад 12 млн грн.

Зазначимо, що впродовж реалізації корупційної схеми в ДП «Хлібна база №76» двічі змінювалося керівництво і обидва рази, як встановило слідство, на відповідні посади призначали людей за сприяння організатора схеми, які в подальшому забезпечували її виконання.

Наведена схема — одна з найпоширеніших, за якою розкрадають майно Держрезерву. В роботі детективів НАБУ є низка як уже завершених розслідувань, які слухаються в суді, так і таких, що перебувають на стадії досудового розслідування.

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Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ