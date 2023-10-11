У Запоріжжі затримали покидька, який до смерті забив молотком власних батьків

52-річний фігурант після сварки з матір’ю та вітчимом схопився за молоток і спричинив їм смертельні травми. Тіла своїх жертв накрив ковдрою, замкнув квартиру та втік. Через декілька днів розшукувати загиблих почала їхня родичка, вона звернулась за допомогою в поліцію. Правоохоронці розшукали зловмисника та затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

10 жовтня до відділення поліції №1 (Заводське) Запорізького РУП звернулась 62-річна запоріжанка, яка повідомила, що тітка та її чоловік упродовж п’яти днів не виходять на зв’язок.

Для з’ясування обставин події на адресу мешкання зниклих виїхали працівники слідчо-оперативної групи.

Правоохоронці поспілкувалися із сусідами подружжя та встановили, що їх вже декілька днів ніхто не бачив. Двері до квартири були зачинені, а вікна зашторені.

Поліцейські отримали доступ до житла та виявили в ньому трупи 75-річної жінки та 79-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Працівники кримінальної поліції провели низку оперативно-пошукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 52-річний син потерпілої, який після скоєння злочину почав переховувався на території міста. За декілька годин оперативники розшукали фігуранта.

Наразі встановлено, що між батьками та сином виник конфлікт на ґрунті зловживання останнім алкогольними напоями. Чоловік схопив молоток та наніс ним матері численні удари по голові. Впевнившись, що вона вже не подає ознак життя, зловмисник пішов в кімнату до вітчима і також вдарив його кілька разів молотком по голові. Після цього наніс потерпілому удар у шию ножем.

Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На цей час слідчим вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області