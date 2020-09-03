У Запоріжжі зґвалтували чоловіка з інвалідністю

У Запоріжжі чоловік зґвалтував свого знайомого, який має інвалідність. Подія сталася вдень 29 серпня.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прокуратура Запорізької області.

“На території Комунарського району м. Запоріжжя зловмисник, переслідуючи раніше знайомого йому чоловіка, прослідував за ним до його оселі та, користуючись значною фізичною перевагою, зґвалтував. Постраждалий, щойно зміг вирватися, вибіг на вулицю та зателефонував до поліції”, – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Йому загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Наразі суд обрав ґвалтівнику запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 днів. // Діло