У Затоці невідомі підпалили базу відпочинку

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку.

7 грудня о 5:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку «Чорноморські зорі», розташованої в Затоці, вул. Приморській, 39, повідомляє ДСНС.

Підрозділи рятувальників прямували за підвищеним номером виклику.

Як з’ясувалося, сталося загоряння чотирьох одноповерхових дерев’яних будинків для відпочинку.

О 6:25 вогнеборці пожежу локалізували та о 07:10 ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. // Діло