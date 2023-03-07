Мешканцю Дніпра підклали «лимонку» під колесо автомобіля (фото)

Небезпечний снаряд під колесами BMW помітив сторож.

У Дніпрі мешканцю елітного житлового комплексу River Park під колеса BMW підклали гранату, пише УНІАН. Трагедії вдалося уникнути завдяки пильності місцевого сторожа.

Інцидент стався на вулиці Набережній Перемоги близько 7:20 ранку. За даними видання “Інформатор“, чоловік вчасно помітив небезпечний снаряд під переднім колесом BMW та викликав правоохоронців. Автівка, ймовірно, належить 21-річному місцевому мешканцю.

Поки що обставини появи вибухонебезпечного снаряда на подвір’ї ЖК невідомі. На місці події працюють слідчі поліції, повідомив інспектор пресслужби обласного управління патрульної поліції Павло Карманов в коментарі для ТСН.ua.