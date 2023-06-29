Вимагання хабаря: ВАКС арештував ще одного заступника голови Тернопільської ОВА

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо ще одного заступника голови Тернопільської ОВА у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.

Про це поінформувала пресслужба ВАКС, передає Укрінформ.

«Учора, 28 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА). Йому обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу – 60 діб», – зазначається у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладена низка обов’язків. Серед них – прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

У разі внесення застави фігурант буде зобов’язаний утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, вранці 26 червня у НАБУ заявили про затримання голови Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА.

Тоді у НАБУ інформували, що посадовці, за даними слідства, вимагали у власника підприємства 1,8 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Голову Тернопільської облради та двох заступників голови ОВА затримали «на гарячому» після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн.

28 червня ВАКС обрав голові Тернопільської облради Михайлу Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 805 тис. грн застави.

Того ж дня ВАКС обрав одному із заступників голови Тернопільської ОВА, якому інкримінують одержання хабара, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 800 тис. грн.