У заволодінні майном на 900 тис. підозрюють групу з державних виконавців та інших осіб

За процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури начальниці одного з відділів державної виконавчої служби, колишнім працівникам державної виконавчої служби, регіональної філії державного підприємства «СЕТАМ», а також заочно жителю Полтави повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України). У зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування полтавця оголошено у розшук.

У червні 2021 року підозрюваними під час примусового виконання рішення Глобинського районного суду про стягнення заборгованої заробітної плати на користь працівників Полтавської філії державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» здійснено опис та арешт майна: автомобіля, сівалок, дискової борони тощо. У подальшому на підставі підробленої заяви про передачу вказаного майна іншому зберігачу сільськогосподарську техніку вивезено з території державного підприємства та продано.

Унаслідок таких дій вказаному державному підприємству завдано понад 900 тис. грн збитків.

Наразі частину реалізованого майна виявлено на території Полтавського району та на підставі рішення суду накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури