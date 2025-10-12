У заволодінні майном підприємства на суму понад ₴700 тис. підозрюють колишнього керівника КП

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенської окружної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному колишньому виконувачу обов’язків директора комунального підприємства Южноукраїнської міської ради у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний, діючи в інтересах підприємства, уклав договір на постачання труб загальною вартістю понад 700 тис грн. Попри це, зазначений товар фактично не був поставлений, однак посадовець вніс неправдиві відомості до накладних, підтвердивши нібито отримання труб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 735 804 грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура