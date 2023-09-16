У заволодінні майже ₴1 млн. під час ремонту школи підозрюють заступницю мера Дніпра та підрядника

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства.

Їм інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста.

Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою.

Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету.

Правоохоронцями проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства.

Слідство триває, заходи з викриття проводили прокурори спільно зі співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури