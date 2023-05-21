У Жашкові поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко побив дружину

Поліцейські затримали зловмисника та помістили під варту. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Триває слідство.

17 травня близько 16:00 години до поліції звернулась жінка та повідомила, що батько вночі завдав тілесних ушкоджень її матері. Потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення Жашківської лікарні.

У ході розслідування поліцейські встановили, що вранці цього ж дня 76-річний чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин, взяв металевого прута та пішов до 72-річної дружини, яка спала в іншій кімнаті будинку. Зловмисник наніс по голові й тілу потерпілої близько шести ударів. Зараз жінка в лікарні.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку статті 208 КПК України.

Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненому злочині за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області