У Житомирі батько під час застілля застрелив сина (відео)

У багатоповерхівці Житомира з обрізу мисливської рушниці застрелили 30-річного чоловіка.

Убивство сталося у квартирі на першому поверсі близько 13.00. Сусіди чули два постріли. Вже за кілька хвилин господар квартири, батько підстреленого чоловіка, зателефонував до швидкої.

Куля поцілила прямо в серце, тож смерть настала миттєво. Загиблому було 40 років.

На місці злочину — сліди застілля: недопита пляшка горілки та посуд на три персони. У квартирі чоловік із батьком приймали гостя.

Як виявилось, підозрюваним у вбивстві є саме батько загиблого. На фоні пияцтва у нього із сином були постійні конфлікти.

Надзвичайні новини