У Житомирі чоловік вистрелив у ногу, живіт та в голову свого знайомого

По вулиці Івана Франка у Житомирі чоловік вчинив стрілянину. Чоловік здійснив декілька пострілів з пневматичної зброї у ногу, живіт та в голову свого знайомого. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.

“23 вересня, близько 22-ї години, інспекторам поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій на вулиці Івана Франка.

Коли патрульні прибули на місце виклику то з’ясували, що знайомий заявнику громадянин здійснив декілька пострілів з пневматичної зброї у ногу, живіт та в голову.

Заявник повідомив патрульним поліцейським місце ймовірного перебування особи, що стріляла в останнього.

Поліцейські викликали швидку та передали чоловіка медикам.

Під час обстеження прилеглої до місця події території патрульні виявили громадянина, що підпадав під отриманий від заявника опис”, – йдеться у повідомленні.

Як пояснив патрульним чоловік, він здійснив декілька пострілів у заявника у зв’язку з конфліктом, що у них виник. Для здійснення подальших процесуальних дій патрульні поліцейські забезпечили охорону місця події та викликали слідчих. // vgolos.zt.ua