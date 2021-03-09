У Житомирі п’яний 19-річний молодик побив свою бабусю

Поліцейські Житомирського районному управлінні поліції упродовж періоду з 6 по 8 березня зареєстрували 5 фактів спричинення тілесних ушкоджень унаслідок конфліктів між місцевими жителями. У двох випадках потерпілими є літні жінки.

Своєрідно «привітав» 81-річну житомирянку її 19-річний онук. Будучи напідпитку, він затіяв сварку з бабусею. Правильність власної думки молодик довів кулаками, спричинивши літній жінці тілесні ушкодження. Пенсіонерка звернулася за допомогою до поліції.

Наразі за цим і ще трьома подібними фактами розпочато досудове слідство та тривають необхідні експертизи з визначення ступеню завданих потерпілим тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація зареєстрованих подій – ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Поліція закликає громадян вирішувати свої конфлікти мирним шляхом, а спірні питання – у цивілізований спосіб через звернення у відповідні інстанції. Застосування сили до опонентів – це кримінальне діяння, за яке чинним законодавством передбачено відповідне покарання. // subota.online