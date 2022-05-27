У Житомирі під варту взяли члена МСЕК, підозрюваного у вимаганні та одержанні хабаря за інвалідність учаснику АТО

За принципової позиції прокурорів Житомирської обласної прокуратури підозрюваному у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення грошової застави на суму понад 148 тис. грн.

Про це сьогодні, 27 травня, за результатом розгляду клопотання за участю прокурора, Корольовським районним судом міста Житомира винесено відповідну ухвалу.

Також ухвалою суду особу відсторонено від займаної посади строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше, днями лікаря-хірурга, члена МСЕК однієї з комісій, викрили та затримали у місті Житомирі під час одержання ним неправомірної вигоди від учасника АТО. Підозрюваний пообіцяв хлопцеві за «винагороду» — 8 тис. грн посприяти в оформленні інвалідності, пов’язаної з пораненнями, отриманими під час участі в ООС.

Крім нього, ще одна медпрацівниця цієї медустанови підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрювана вимагала та одержала від цього ж учасника АТО за свої «послуги» 14,4 тис. грн.

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від посади перебуває на розгляді у суді.

Викрито кримінальні правопорушення завдяки спільним злагодженим діям процесуальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, співробітників Управління СБ України в області та слідчих СУ Головного управління Нацполіції в області, які проводять досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури