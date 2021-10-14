Затримано лідерів злочинного угруповання, яке «вибивало» неіснуючі борги з мешканців столичного регіону (відео)

СБУ продовжує системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. Під час спецоперації у Київській області нейтралізовано угруповання відомого кримінального авторитета.

Зловмисники тероризували мешканців регіону і вимагали гроші з підприємців малого і середнього бізнесу. До потерпілих учасники банди застосовували погрози і фізичне насильство.

За оперативними даними, через залякування і тримання в страху громадян, кримінальники планували встановити і поширити свій злочинний вплив на території столичного регіону.

Встановлено, що до складу угруповання входило троє жителів Переяслава. Їх координував кримінальний авторитет, який раніше неодноразово притягався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Зловмисники вимагали з людей повернення неіснуючих боргів, а з підприємців — щомісячну «данину». У разі відмови платити гроші, учасники групи погрожували фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $10 тис з двох бізнесменів, які займалися виготовленням і продажем виробів з дерева.

Правоохоронці затримали зловмисників в одному з ресторанів Переяслава під час передачі частини грошей від підприємців.

Наразі затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, а суд обирає їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання одного з організаторів угруповання, правоохоронці виявили велику партію наркотиків, пакувальний матеріал та ваги. Вилучені речовини направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для затримання і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури.

СБУ