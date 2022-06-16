У Житомирі правоохоронці затримали продавчиню тротилу

15 червня під час проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські ГУНП спільно зі співробітниками УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали 19-річну жінку після продажу нею кілограма вибухової речовини та наркотиків, ймовірно, амфетаміну.

У рамках досудового розслідування слідчі Слідчого управління поліції готують дівчині підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

Затримання відбулось на одній з центральних вулиць міста неподалік від торговельно-розважального центру увечері відразу після угоди щодо продажу заборонених речовин.

Усі заходи проводились у рамках досудового розслідування незаконних оборудок з наркотичними засобами та зброєю і вибухівкою.

За оперативною інформацією, 19-річна киянка налагодила процес придбання, виготовлення та поширення амфетаміну на територію Житомира зі столиці, а також причетна до нелегального продажу зброї. 15 червня вона продала кілограм тротилу (3 шашки по 400 та 200 грамів) та психотропний засіб.

Окрім названого, під час подальших слідчих дій з автомобіля дівчини було вилучено марихуану та пістолет, попередньо, з конструктивними змінами для використання гумових куль.

Наразі слідчі дії тривають, у тому числі проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та перебування дівчини. Вона затримана у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозр за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Відділ комунікації поліції Житомирської області