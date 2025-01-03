У Жовтих Водах шахрай видурив аванс на ремонт квартири і зник

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно афериста

Під приводом закупівлі будматеріалів підозрюваний ошукав жінку на суму понад 52 тисячі гривень.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла розмістила в мережі інтернет інформацію про пошук майстра для проведення ремонту у власній квартирі. На її оголошення відгукнувся незнайомець, який запропонував свої послуги. Чоловік, побачивши обсяг роботи, повідомив про необхідність авансу на закупівлю будівельних матеріалів. Потерпіла погодилась та перерахувала на банківську картку частину грошей. Однак “майстер” не квапився з ремонтом, а постійно щось закуповував. В результаті власниця квартири віддала робітнику понад 52 тисячі гривень. Але обіцяний ремонт він так і не зробив. Згодом взагалі перестав відповідати на дзвінки замовниці.

Оперативники відділення поліції № 5 Камʼянського районного управління поліції провели низку розшукових заходів і встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП