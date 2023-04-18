У Жовтих Водах затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в квартирі

В ході перемовин правоохоронцям вдалося вмовити чоловіка віддати боєприпас. Люди не постраждали.

15 квітня о 20:15 до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.

На місце події прибули поліцейські відділення поліції № 5 Кам’янського РУП та вибухотехнічна група ГУНП. Правоохоронці оточили місце події та розпочали перемовини з підозрюваним, який погрожував підірвати гранату. На місце також викликали спецпризначенців, проте до їх приїзду чоловік пішов на контакт з вибухотехніками. Їм вдалося вмовити його видати боєприпас, який передали слідчо-оперативній групі. Окрім гранати «Ф-1» та запалу, з квартири правоохоронці вилучили набої калібру 5,45 мм.

Всі речові докази направили для проведення експертизи.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП