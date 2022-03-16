Двоє жителів Київщини намагались перетнути держкордон за підробленими паспортами громадян іноземної держави

Особам повідомлено про підозру



За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру двом військовозобов’язаним громадянам, які підробили, та при спробі перетину держкордону, пред’явили паспорти громадян іноземної держави (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, двоє жителів Київщини віком 38 та 59 років намагались покинути територію України через МПП «Порубне» у Чернівецькій області як громадяни Туреччини. Особи були викриті прикордонниками під час перевірки документів. Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура