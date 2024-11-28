У Жовтих Водах затримали підозрювану у вбивстві чоловіка

Під час сімейної сварки жінка ножем завдала цивільному чоловіку смертельного поранення.

Поліцейські з’ясували, що 27 листопада близько 0:25 за місцем мешкання подружжя виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманого поранення потерпілий загинув.

Правоохоронці затримали 31-річну жінку в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – кухонний ніж, вилучили.

За погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою, фігурантці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП