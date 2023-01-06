У жителя Полтавщини поліція вилучила бойові гранати

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Слідчим підрозділом відділу №3 (м.Карлівка) Полтавського районного управління поліції 5 січня у домогосподарстві місцевого чоловіка проведено санкціонований обшук, під час якого вилучили шість предметів схожих на бойові гранати. Поліція розслідує обставини події та з’ясовує походження зброї.

За місцем проживання 26-річного мешканця міста Карлівка поліція провела санкціонований судом обшук. В ході слідчої дії у житловому будинку поліцейські виявили шість предметів, зовні схожих на бойові гранати. Наразі вилучені речові докази направлені на судову експертизу.

на полтавщині поліція вилучила гранати у місцевого мешканця

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини 
(За інформацією Полтавського райуправління поліції)

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