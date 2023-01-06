У жителя Полтавщини поліція вилучила бойові гранати

Слідчим підрозділом відділу №3 (м.Карлівка) Полтавського районного управління поліції 5 січня у домогосподарстві місцевого чоловіка проведено санкціонований обшук, під час якого вилучили шість предметів схожих на бойові гранати. Поліція розслідує обставини події та з’ясовує походження зброї.

За місцем проживання 26-річного мешканця міста Карлівка поліція провела санкціонований судом обшук. В ході слідчої дії у житловому будинку поліцейські виявили шість предметів, зовні схожих на бойові гранати. Наразі вилучені речові докази направлені на судову експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)