Забруднення моря пальмовою олією зі збитками понад $2 млн. – старпому іноземного судна повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Доброславської окружної прокуратури старшому помічнику капітана іноземного судна заочно повідомлено про підозру за фактом забруднення моря в межах внутрішніх морських вод України речовинами, шкідливими для життя та здоров’я людей, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 КК України).

За даними слідства, на початку травня минулого року в акваторії морського порту «Південний» під час розвантаження судна під прапором Барбадос стався неконтрольований скид пальмової олії – речовини, яка є небезпечною для морського середовища.

Крім того, ще один витік пальмові олії за борт стався під час перекачування залишків рідини з носових вантажних танків у відстійні резервуари.

Недотримання підозрюваним встановлених процедур моніторингу, зокрема перевірки вантажної системи та контролю за обладнанням, призвело до витоку 7,2 тонни забруднюючої речовини, завдавши значної шкоди морському середовищу.

Вказані дії є порушенням вимог Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 року.

Внаслідок забруднення моря державі спричинено шкоду на понад 2 млн доларів США.

Також прокурори звернулись до Господарського суду Одеської області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення завданих збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 4 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області, оперативний супровід УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури