У жителя Сумщини поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

Більше 1300 набоїв калібру 5,45 мм, 100 набоїв калібру 9 мм, АК-74, АКС74У та 9 магазинів до них виявили співробітники відділення поліції № 3 (м. Лебедин) у жителя села Штепівка Сумського району.

Вчора, під час проведення обшуку, у рамках раніше відкритого кримінального провадження, поліцейські знайшли вдома у 59-річного чоловіка 1320 набоїв калібру 5,45 мм, 100 набоїв калібру 9 мм, АК-74, АКС74У та 9 магазинів до них.

Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області