У Житомирі експосадовця митної служби засудили до 6 років ув’язнення за одержання хабаря

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури експосадовця державної установи визнано винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що корупційний злочин скоїв колишній заступник начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці ДФС України.

Подія відбувалася наприкінці 2016 року. Посадовець виявив, що житомирянин порушив митні правила, значно перевищивши термін перебування транзитного транспорту в Україні. Зокрема, безперервно, протягом декількох років, користувався автомобілем з іноземною реєстрацією.

Відповідно до Митного кодексу України, він мав би притягнути порушника до адміністративної відповідальності та застосувати стосовно нього штраф у значному розмірі.

Однак митник запропонував свій спосіб уникнення сплати до бюджету штрафу. Більше того, пообіцяв чоловіку й подальше безперешкодне користування автівкою в Україні. При цьому назвав ціну своїх «послуг» – 5 000 грн.

Викрили посадовця відразу після одержання хабара на зазначену суму.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури