У Житомирі фальсифікований алкоголь тоннами продавали на ринку

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження стосовно групи осіб за фактом підробки марок акцизного податку, з метою використання при продажу алкоголю, та незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту і збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України).

Слідство встановило, що до групи осіб, яка займалася протиправною діяльністю протягом 2022-2023 років, входили семеро житомирян.

Для налагодження підпільного алкогольного бізнесу вони облаштували на території промислової зони міста Житомира спеціальне приміщення. Там складували пластикову тару та готову продукцію.

Також організували свою «маркетингову» систему, за якою збували фальсифікований алкоголь на торгових точках місцевого ринку.

Від товару сумнівної якості отримували чималі прибутки.

У середу, 13 грудня, обласною прокуратурою спільно зі слідчими поліції області у Житомирі проведено 12 обшуків за місцем проживання фігурантів, на торгових точках збуту, у складських приміщеннях та у завантажених алкоголем автомобілях.

Виявлено та вилучено майже дві тонни фальсифікованого алкоголю вартістю близько 200 тис. грн, понад 100 тис. грн та майже 1 тис. доларів США готівки від незаконної діяльності, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, автомобіль, яким доставляли фальсифікат на ринок.

На даний час готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Злочинну діяльність викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Житомирським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та слідчим відділом ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури