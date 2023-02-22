У Житомирі судитимуть чоловіка, який порізав опонента під час гри у нарди

Поліцейські завершили розслідування поранення житомирянина у гральному закладі

Події відбувалися увечері 19 грудня. До лікарні госпіталізували 36-річного жителя м. Житомира з проникаючим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, правоохоронці з’ясували, що поранення чоловік отримав в одному з розважальних закладів міста. Гра у нарди закінчилася суперечкою, у ході якої опонент, 52-річний містянин, вдарив потерпілого ножем.

Поліцейські розшукали його та затримали. З того часу за рішенням суду чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нині ж, після завершення всіх процесуальних дій та за погодженням з Житомирською окружною прокуратурою, обвинувальний акт скеровано до суду.

За спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції