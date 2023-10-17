У Житомирі викрили міжрегіональну мережу, через яку збували «капсули» гіпертонікам та «гель від болю» у суглобах

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури викрито потужну міжрегіональну групу, яка займалася продажем препаратів від хронічних захворювань.

Слідство встановило, що для забезпечення протиправної схеми була розроблена спеціальна логістика, яка охоплювала щонайменше дві області. У Житомирі, в орендованому приміщенні житлового будинку діяв кол-центр. Працівників, серед яких були й неповнолітні, спершу навчали тонкощам психологічного впливу на клієнтів.

Препарати для «лікування» гіпертонії та суглобів широко рекламували у соцмережах. Контакти тих, хто вподобав рекламу, працівники кол-центру відслідковували за допомогою спеціальної програми. Тоді телефонували клієнтам, та, видаючи себе за лікарів, переконували купити «помічні капсули».

Препарати відправляли поштою накладним платежем. Вартість упаковки пігулок чи тюбик гелю сягала до 2 тис. грн.

Це лише вершина айсбергу злочинної схеми, якою керував 23-річний столичний «менеджер»-організатор. У Києві, в орендованих гаражах та на складах на повну потужність працювали декілька цехів. Там на спецобладнанні фасували і пакували препарати невідомого походження для реалізації.

За оперативними даними, із січня 2023 року фігуранти продали значну кількість свого «товару».

Наразі встановлено понад десяток потерпілих громадян з різних куточків України, які придбали такі препарати та безрезультатно «пролікувалися» ними.

Днями у кол-центрі, помешканні організатора, гаражах та на складах проведено низку обшуків. Вилучено ящики з упаковками пігулок та гелів, спецобладнання для їх фасування і пакування, майже 5 млн грн готівки у різних національних валютах, документи, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Відібрано зразки препаратів для проведення експертизи та встановлення їх походження.

Наразі організатору міжрегіональної схеми повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі (розшукові) дії, встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

Міжрегіональну схему викрито завдяки спільним злагодженим діям Житомирської обласної прокуратури, УСБУ в області та ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури